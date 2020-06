Partenope experience, due tour sulle origini della città Partenopea

L’associazione culturale riparte con due tour sulle origini della città Partenopea. Passeggiate urbane, l’opportunità di sperimentare nuovi percorsi e concretizzare reale sostenibilità al turismo.

Leggende e aneddoti storici contro la paura del Covid-19 e il lockdown: è questo il senso dei tour dedicati alla città di Napoli.

A promuovere gli eventi è l’Associazione Culturale Partenope Experience che insieme alla Guida Turistica Carlo Zarone, ha deciso di ripartire dal turismo di prossimità usando il traino della narrativa e il senso di appartenenza.

Il format prevede una passeggiata di circa due ore e mezza.

Il primo tour “il mistero di Partenope” ci condurrà alla scoperta delle origini mitologiche della nascita di Napoli e del mito della sirena Partenope. Una sirena, una principessa, una leggenda, una città, un simbolo sacro. Tanti frammenti della stessa creatura si insinuano tra le pieghe della storia di Napoli.

Doppio appuntamento, sabato 20 giugno alle 17:30 e domenica 21 giugno alle 10:30 a Piazza Plebiscito.

Dalla collina di Pizzofalcone fino alle mura del Castel dell’Ovo, alle grotte platamoniche, cammineremo per le strade e i luoghi che hanno visto nascere Partenope.

Il secondo tour “Sacro & Profano, i due volti di Napoli” racconteremo l’anima partenopea, il rapporto viscerale tra fede e superstizione. La dicotonimia sacro e profano è sempre stato un aspetto basilare della città, contraddittoria per natura, in grado di ammaliare chiunque, proprio come una sirena. Questo dualismo lo si respira a pieno nel ventre di Napoli.

Anche per questo tour, doppio appuntamento, sabato 11 luglio alle 17:30 e domenica 12 luglio alle 10:30 a Piazza San Domenico Maggiore.

Una città che da sempre si affida ai santi, più di 50 patroni tra cui spicca San Gennaro, ma prima di loro è stato il tempo di Virgilio, mago e protettore della città. Napoli che ha sacralizzato riti pagani come il culto delle anime pezzantelle, le cappelle votive sparse qui e là nei vicoli, il culto dei Dioscuri, il simbolismo delle statuette presepiali.

Il mito che diventa rito e che permette di allacciare passato e presente, vita e morte, luce e ombra.

“Storia e Cultura ” sintetizza l’ associazione Partenope Esperience. Un turismo pensato per autoctoni, in un 2020 che potrebbe vedere pochi stranieri e che impone di rivedere il comparto. Il riscontro, a giudicare dalle adesioni, c’è. Partiranno 2 gruppi per ogni tour e saranno effettuate in totale sicurezza, con massimo 15 persone, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale”.