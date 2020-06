Bellafronte tra gli 8 film selezionati alla terza edizione di “Fare Cinema”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La dark comedy dei registi napoletani Andrea Valentino e Rosario D’Angelo con Antonio Fiorillo, Francesco Paolantoni e Orazio Cerino vola in Svezia

Bellafronte, la dark comedy dei registi napoletani Andrea Valentino e Rosario D’Angelo è tra gli 8 film selezionati alla terza edizione di “Fare Cinema” (Making Cinema).

Il cortometraggio pluripremiato sia in Italia che all’estero continua il suo viaggio tra festival ed eventi dedicati al cinema. Una favola ambientata nel sud Italia, tra mare e montagna, scenari mozzafiato e un personaggio particolare: Bellafronte, un gigante silenzioso, osservatore ed alla ricerca dell’amore.

Il corto con Antonio Fiorillo, Francesco Paolantoni e Orazio Cerino è stato prodotto da Labirinto Visivo.

Sono stati scelti 8 cortometraggi italiani per rappresentare il nostro cinema in Svezia. I film saranno online e accessibili gratuitamente a tutti dall’11 al 22 giugno. Piccoli film per grandi storie, per poter vedere i film basta andare sul sito www.shortly.film nella sezione Touchdown Italy.

L’Istituto di Cultura Italiana “C.M. Lerici” con sede a Stoccolma (Svezia) è l’ente che presenta la terza edizione della rassegna in collaborazione con la piattaforma svedese di video on demand Short\ly.Film.

Bellafronte: la storia del corto

Bellafronte è una favola. Un racconto grottesco e poetico che forse vuole semplicemente rispondere alla vecchia domanda sul significato dell’amore, sull’intreccio inestricabile tra l’amare e l’essere amati.

Ma, e in senso più profondo, è in realtà una strana metafora capace di relazionare il coraggio necessario per amare qualcuno e la vita dei comuni mortali, con le sue immense e continue passioni.

Con Antonio Fiorillo, Francesco Paolantoni, Orazio Cerino, soggetto Andrea Valentino e Rosario D’Angelo | sceneggiatura Damiano Brogna | direttore di produzione Giovanni Rosa | organizzatore Rocco Pascale | fotografia Stefano Massa | suono Giuseppe Tripodi | scenografia Paolo Previti | costumi Annalisa Ciaramella | montaggio Andrea Valentino | musiche Donato Pitoia.

