Incontro tra il consigliere Crisci e Assovoce

Stamane presso la provincia di Caserta c’è stato un importante incontro tra il consigliere provinciale

Pasquale Crisci e il direttivo di Assovoce con la Vice presidente Tina Caputo e la consigliera Michela Pirozzi

Assovoce rappresenta 42 associazioni del territorio Casertano, tutte impegnate nel sociale con vari progetti, tra questi il “buono a rendere”

Ho apprezzato molto l’anima battagliera dell’Assovoce e pertanto sarò in prima linea per portare avanti un tavolo istituzionale per dare una forte mano a questa organizzazione

E’ strano che gli ambiti territoriali non abbiano in alcun modo fatto nessuna azione a favore di Assovoce. Cosi afferma il Consigliere Pasquale Crisci

Chiederò un ulteriore tavolo istituzionale per firmare fin da subito un protocollo d’intesa con la provincia e la regione per dare man forte a questa realtà che sposa le difficoltà delle famiglie 365 giorni all’anno, non solo con buoni spesa ma con una vera e propria organizzazione con supporto psicologico, legale, educativo e formativo

