Centro Ester, mercoledì si riparte in sicurezza con tante novità Il presidente Corvino: Piscina ristrutturata, al via anche lo spinning

Ricominciano le attività sportive del Centro Ester. La blasonata polisportiva della zona Est riparte da mercoledì 27 maggio dopo lo stop forzato. “Prenderanno il via tutte quelle discipline che prevedono la pratica individuale” -spiega il presidente Pasquale Corvino.

Molto è stato fatto per consentire gli allenamenti senza rischi di contagio. “All’ingresso – spiega Corvino- ci sarà un gazebo informativo che provvederà anche a rilevare la temperatura di chi accede. Gli allenatori saranno tutti sottoposti a test sierologici al fine di garantire il massimo della sicurezza agli atleti e ai loro genitori. Inoltre i 20mila metri quadri della struttura ci hanno permesso di spalmare i corsi dalle 9 alle 20 evitando ogni possibile assembramento”.

Si parte con i corsi di tennis, danza classica e moderna, hip hop, pilates, e zonaton. Ed ancora: nuoto, acqua gym ed idro-bike.

L’elenco strizza l’occhio alle discipline in acqua per un motivo ben preciso: “Abbiamo sfruttato i giorni di chiusura forzata del Centro Ester -sottolinea Pasquale Corvino- per ristrutturare e riaprire più belli di prima. La piscina è stata completamente ristrutturata. Dalla vasca agli spogliatoi senza trascurare gli impianti interni ed esterni. Anche la hall è stata completamente ridisegnata”.

Altra novità è l’arrivo dello spinning affidato a Mary Uragano, molto nota nell’ambito di questa disciplina.

Ma le novità non sono finite: “Stiamo anche predisponendo l’area per accogliere un nuovo chalet dove sarà possibile accedere per un aperitivo in compagnia o degustare i prodotti che saranno presenti nell’area food a cominciare dalla pizza a portafoglio”.

