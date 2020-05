24 organizzazioni e 20 Guide turistiche scrivono a De Luca: Ripartiamo con il turismo sostenibile: Visite all’aperto, itinerari didattici, walking tour, ciclopasseggiate.

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Tra i firmatari:

Green Italia, Heart of the City, K’ Nature

Touring Club Campania, Legambiente, WWF Napoli Fiab – Campania

Questa mattina 24 organizzazioni e 20 Guide turistiche hanno inviato una lettera al

Governatore della Campania Vincenzo De Luca per richiedere un incontro al fine di

garantire la ripartenza di Visite all’aperto, itinerari didattici, walking tour,

ciclopasseggiate e ripartire con una pianificazione turistica sostenibile a cominciare dalla

conoscenza del territorio da parte dei cittadini Campani.

Anche prima della Pandemia, scrivono gli addetti ai lavori nella nota inviata al

Governatore, molte associazioni culturali ed ecologiste, guide turistiche e naturalistiche

abilitate, agenzie di servizi turistici proponevano un’offerta diversa, destagionalizzando e

delocalizzando i flussi turistici verso aree meno visitate, ma ugualmente di grande

interesse storico, naturalistico e antropologico.

Oggi “Il turismo risulta essere, in assoluto, tra i settori più colpiti dalla crisi economica

legata alla pandemia di Coronavirus ed il settore dell’incoming tarderà probabilmente

diversi mesi a riprendersi. Ciononostante, l’accresciuta sensibilità del cittadino campano

che sempre di più vuole conoscere il proprio territorio, può rappresentare il primo sbocco

per una ripartenza che sia sostenibile e responsabile e proporre nuove sfide educando e

coinvolgendo i residenti nella pianificazione turistica del territorio.”

“si è discusso a lungo, – continuano i sottoscrittori della missiva – sia a livello nazionale che

locale della ripartenza di attività economiche di vario genere, ad oggi mancano, a livello

regionale, chiare linee guida che permettano la programmazione delle attività per tutta una

serie di attori (guide turistiche, guide naturalistiche, associazioni, animatori territoriali etc.).”

“Visite guidate all’aria aperta, itinerari didattici, walking tour lontani dai percorsi tradizionali

e più battuti, ecoturismo e cicloturismo possono, secondo i firmatari, ripartire nell’immediato

dando ossigeno economico al settore e senza necessitare di particolari accorgimenti che

vadano al di là dell’ovvio distanziamento sociale, utilizzo di dispositivi di protezione

individuale, uso di radioguide sanificate, etc.

Carmine Maturo | portavoce nazionale Green Italia

Germana Falibretti | Manager culturale Heart of the City

Valerio Russo | Amministratore K’ Nature

Hanno aderito:

Marianna D’Orsi Pisani

Vice Console regionale per la Campania del Touring Club Italiano

Paola Silvi

Presidente Legambiente Parco Letterario Vesuvio

Ornella Capezzuto

Presidente WWF Napoli

Pamela Palomba

Presidente Associazione Culturale Locus Iste LUOGHI e MEMORIA

Antonio Daniele

Coordinatore FIAB Campania

Gabriella Guida

Presidente Associazione culturale Napoletana beni culturali

Luigi Saccenti

Viaggi e Miraggi

Mariangela Baldoni

Presidente Associazione culturale Napoli tour in canto

Associazione Oltre il Chiostro onlus

Giuseppe Maienza

Casa Tolentino

Guido Liotti

Presidente Associazione culturale Lo Sguardo che Trasforma

Erika Quercia

Presidente Associazione culturale Nartea

Valeria Cacciapuoti

Presidente Associazione culturale Le Capere

Assunta Stracchino

Presidente Associazione culturale Medea Art

Rossella Florentino Loredana Papandrea

Associazione Palazzo D’Avalos

Caterina De Vivo

Associazione Culturale Progetto Museo e CSI Gaiola

Rosanna Palazzolo

Presidente Associazione Arte per Amore

Daniela Giordano

Presidente Associazione Napoli da Cima a Fondo

Angela Giuliano

Presidente Associazione di promozione sociale Art for cuozzis

Antonella Pisano

Presidente Associazione culturale ArteMiss – a caccia di capolavori

Giusy Perrotta

Portavoce Associazione Nesea

Guide turistiche Regione Campania

Lucia Franco; Luisa Fucito; Anna Principe; Giovanna Ferrandino; Manuela Orlanzo; Dina Viscardi;

Francesca Sepe; Doriana De Martino; Erika Chiappinelli; Giusy Florenzia Bortone; Gabriella

Sansone; Mariachiara Giovenca; Fabio Comella; Matteo Borriello; Alessandra Nuzzi

Maria Cristina Napolitano; Pasquale De Candia

Guide turistiche nazionali

Francesca Licata; Daria D’Angelo; Rita Laurenzano; Marcella Cozzolino

