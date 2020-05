Napoli,  al via l’Avviso Pubblico per la figura di Amministratore di Sostegno e Tutore per un aiuto alle persone più fragil

Esistono differenti livelli di fragilità sociale ed economica di cui prendersi cura ed è per questo che l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Monica Buonanno ha deciso di ampliare la rete di persone che possano dare un sostegno al prossimo: parliamo delle figure dell’Amministratore di Sostegno e del Tutore, necessarie per chi non riesce a provvedere a se stesso e non ha una adeguata situazione di sostegno familiare.

“E’ un atto dovuto e necessario – dichiara l’Assessore Buonanno – fondamentale per la presa in carico dei cittadini che vivono situazioni di fragilità sociale, economica e sanitaria estrema. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale potenziare gli strumenti a disposizione del Comune di Napoli al fine di avvalersi dello strumento della delega con modalità che garantiscano adeguata e concreta assistenza alle persone per le quali sia stato disposto l’istituto della Tutela e dell’Amministratore di Sostegno”.

Sul sito del Comune di Napoli (all’indirizzo http://www.comune.napoli.it/ flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ IT/IDPagina/40765 ) è possibile consultare, quindi, l’Avviso Pubblico per l’istituzione dell’elenco delle persone o delle Associazioni cui affidare le attività di supporto alla funzione di queste figure, tenuto presente che l’incarico è gratuito e non prevede alcuna retribuzione se non un equo indennizzo, con scadenza il 12 giugno 2020.

“In questo modo – conclude la Buonanno – per tutte le persone in difficoltà che necessitano del Tutore o dell’Amministratore di Sostegno potranno essere beneficiarie di azioni di cura, di tutela e di supporto, nonchè di accompagnamento morale e materiale, con la finalità di rendere meno instabile e problematica la loro già difficile condizione. Il mio sincero grazie va al Servizio Programmazione sociale e alla Direzione generale del Comune di Napoli per il grande lavoro svolto e il prezioso supporto nell’elaborazione dell’atto deliberativo ”.