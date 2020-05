ANM, FIT CISL: PIETRE CONTRO BUS, QUESTE SONO AZIONI DELINQUENZIALI

Ennesima azione vandalica nei confronti di un bus Anm linea 182 bersagliato da pietre in via Vicinale Marrazzo frazione di Arpino di Casoria verso le 19.30. Il conducente ha subito allertato i Carabinieri che sono intervenuti sul posto attivando i rilievi del caso.

Per il segretario generale della Fit CIsl Campania Alfonso Langella e il Cordinatore Regionale aggiunto del trasporto pubblico locale Luca Possemato, “queste non possono considerarsi azioni vandaliche, ma vere e proprie azioni delinquenziali, che mettono a rischio l’incolumità dei lavoratori e dell’utenza. Eppure i lavoratori di Anm insieme alle altre maestranze con forte senso di abnegazione stanno dando più del massimo anche in questo delicatissimo momento Covid-19 per garantire la mobilità e i servizi ai cittadini. Esprimiamo – concludono Langella e Possumato – piena solidarietà al lavoratore auspicando che le indagini portino ad individuare i responsabili di tale azione incomprensibili”.