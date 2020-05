Piano Socio Economico della Regione, Gianni Lepre: “Ai 900 mln sulla carta avrei preferito 100 mln spendibili”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

NAPOLI – Sulla carta ammontano a 900mln di euro il fondo che sostanzia il cosiddetto Piano Socio Economico della Regione Campania. 300 mln di euro di fondi Fes-Fesr e 600 mln derivanti dallo spostamento dei fondi di sviluppo e coesione, rimodulati poi per combattere la Pandemia. Ma, da quanto emerge dai dati dell’Agenzia nazionale di Coesione, dei 900 milioni di aiuti a famiglie, imprese e lavoratori messi in campo dalla Regione 2 euro su 3 non ci sono ancora, e potrebbero non arrivare mai. L’economista Gianni Lepre, opinionista economico del TG2, prova a tirare un po le fila di questa situazione che definirla imbarazzante è veramente limitativo. “Il problema – esordisce il prof. Lepre – non è che la coperta è corta, è che non c’è la coperta. A Palazzo Santa Lucia sapevano della scarsissima copertura finanziaria, ma hanno voluto rischiare”. Lepre ha poi continuato: ” restano ampiamente negativi i dati relativi ai fondi europei impegnati in Campania, rispetto a quelli messi a disposizione dall’Unione Europea. Dei quasi 5 mld della dotazione complessiva, di cui 4 mld di liquidità Por-Fesr ed i restanti del Fondo Sociale, ne sono stati utilizzati scarsi 2 mld. Avremmo, sempre nelle intenzioni, quasi 3 mld a disposizione da poter stornare, grazie anche all’emergenza pandemica, in qualcosa di spendibile immediatamente e che non preveda le pastoie burocratiche di fondi giacenti nelle casse ma solo sulla carta”. “I fondi di sviluppo e coesione, una volta tramutati in soldi reali, potrebbero essere utilizzati con la garanzia N+3 che consente di utilizzare la liquidità entro tre anni dall’impegno a bilancio, e le spese dovranno poi essere verificate entro il 2023″. Il prof. Lepre ha poi concluso: ” stando così i fatti, ai 900 mln sulla carta, avrei preferito di gran lunga 100 mln reali e subito spendibili”.

Commenti

commenti