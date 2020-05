Hermanos, Crowfounding per il nuovo lavoro

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Gli Hermanos, Max Puglia, Nico Di Battista e Francesco Cavaliere, sono pronti a partire con un nuovo lavoro, scegliendo questa volta il sistema del crowfounding.

I tre chitarristi, giunti al loro quarto lavoro, abbandonano momentaneamente lo spanish flavour ed i virtuosismi, che fino ad ora li avevano caratterizzati, sposando atmosfere più jazzy e rarefatte. Un progetto nato in piena pandemia Covid-19 in cui si risente dello stato d’animo “bipolare” creatosi in questi mesi. Da una parte la crepuscolarità degli effetti e dall’altra la solarità degli affetti.

“E’ innegabile – spiegano i virtuosi- che in questi mesi ci siano mancati gli “spazi aperti” ai quali eravamo abituati, ma è altrettanto vero che abbiamo avuto più tempo per le nostre famiglie e per noi stessi”. Da qui nasce l’idea del crowfounding, in un momento molto delicato per la musica, fortemente provata, cosicché il pubblico, attraverso piccole donazioni, diventa produttore del progetto e contribuisce a tenere viva la musica.

https://www.produzionidalbasso.com/project/hermanos-a-beautiful-melancholy/

Commenti

commenti