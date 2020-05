Funerali dell’agente Apicella disponibili in diretta streaming, il nostro appello

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“In queste ore la Gennaro Tammaro Onoranze Funebri in sinergia con la Questura di Napoli e la Prefettura ha effettuato i dovuti sopralluoghi per consentire l’estremo saluto all’agente 37enne Pasquale Apicella, morto in servizio nel tentativo di fermare una rapina. Per l’occasione, e sulla scorta di quanto già fatto durante il periodo di lockdown per il contenimento della pandemia da Covid-19, sarà possibile seguire il rito funebre attraverso lo streaming online”. Lo rende noto la Gennaro Tammaro Onoranze Funebri a cui sono affidati i servizi funebri e cimiteriali citati. “Sarà possibile salutare il coraggioso agente collegandosi alla pagina Facebook del Ministero Cristiano Secondigliano (https://www.facebook.com/ministerosecondigliano/) e a quelle della Polizia di Stato e della Questura di Napoli il giorno 8 maggio alle ore 11.00”.

“Sappiamo – afferma Gennaro Tammaro a nome di tutta l’azienda – che la scomparsa di quello che possiamo definire a tutti gli effetti un eroe dei nostri giorni è sentitissima dalla popolazione, e sappiamo che l’abbraccio digitale non può che essere un palliativo in assenza di quello fisico. Proprio per questo, il nostro invito alla popolazione è quello di un atto di estrema responsabilità. Vi invitiamo a usare i canali messi a disposizione per questa occasione e evitare la presenza fisica, nel rispetto dei congiunti più vicini ed evitando assembramenti”.

“Siamo convinti che il rispetto delle regole e del buon senso siano il modo migliore, in questo assurdo periodo storico che stiamo vivendo, per onorare la memoria di Lino”.

