Un 1 maggio dedicato alle idee. G. Lepre: “lo Stato istituisca il “Re.N.E.”

Festa del lavoro 2020 in piena pandemia sanitaria da Coronavirus che però non impedisce il germogliare dele idee a risoluzione dei tanti problemi che affliggono il nostro Paese.

Una delle idee partorite propria all’alba di questo 1 maggio è dell’opinionista economico del Tg2 Rai Gianni Lepre che affida ad una breve nota scritta sul suo telefono la risoluzione di una annosa questione che riguarda il mercato del lavoro.

“Il lavoro è un diritto di tutti – esordisce il prof. Lepre – lo stato deve dare più lavoro e meno redditi di cittadinanza”.

Un’idea praticabile potrebbe essere questa, secondo il noto opinionista: “E se lo stato, l’Italia investisse una gran parte di quello che spesso ‘regala’ nel creare lavoro? Istituiamo il RE.N.E (Reddito necessariamente esclusi)? per sessantacinquenni, invalidi e tutti quelli che non possono, oggettivamente lavorare, gente che è NECESSARIAMENTE fuori dal mondo del lavoro, quindi individuare determinate categorie, il resto lo si garantisce alle aziende che assumono il restante della platea, magari a quelle categorie di imprese che lamentano mancanza di manodopera, o andando a coprire personale nei settori che creano innovazione. Questa pandemia ci ha insegnato che il mondo non ci aspetta”.

Un’idea che stuzzica sicuramente l’immaginario, ma che di fatto risolverebbe il gravoso problema dei cosiddetti ‘over quota’, una forza lavoro ancora attiva ma che non trova spazi a causa di parametri anagrafici.

