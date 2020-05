ANM, FIT CISL: DAL 4 PERICOLO AFFOLLAMENTO

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Il modello organizzativo presentato da Anm include misure tese a creare affollamenti e assembramenti che riteniamo pericolosi per l’incolumità di cittadini e lavoratori. Dal prossimo 4 maggio, con la ripresa anche del pendolarismo, riteniamo fondamentale la riaperture della funicolare di Mergellina, degli ascensori e il richiamo dal fondo bilaterale di un numero non esiguo di ausiliari del traffico e verificatori di titolo di viaggio per essere di aiuto ai conducenti di linea sia a bordo e sia alle fermate per il rispetto delle norme come l’obbligo dell’uso della mascherina recependo anche le indicazioni di Regione Campania e del Comune di Napoli”.

Lo dichiarano il segretario generale della Fit Cisl Campania di Alfonso Langella e il Coordiantore Regionale aggiunto Luca Possemato.

