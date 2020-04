Gianni Lepre su questione accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“In un momento di grave pandemia economica, in cui le imprese devono pensare a non chiedere o fallire, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fa un annuncio choc: a giugno verranno notificati 8,5 mln di atti nei confronti dei contribuenti”.

Gianni Lepre, opinionista economico del TG2 RAi affida le sue riflessioni al governo centrale affinchè intervenga immediatamente per annullare o rinviare la procedura di accertamento. “Adesso le imprese italiane come anche i professionisti, devono pensare alla fase 2 che sarà di difficile e sacrificata attuazione. In poche parole: i contribuenti dovranno pensare alla sopravvivenza e non a come difendersi dal fisco. Con un atto di tale scelleretazza fiscale, si rischia la chiusura del paese”, conclude il prof. Lepre.

