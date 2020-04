Avvio interventi di Potatura su via Campi Flegrei

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

«A partire da lunedì 27 aprile, le operazioni di potatura interesseranno l’area di via Campi Flegrei» lo annuncia l’Assessore al Verde Luigi Felaco. «Fortemente voluti dall’Assessorato al Verde e gestiti dal servizio Verde della Città, gli interventi stagionali di cura riguarderanno circa 77 lecci presenti in zona, mentre sono state già avviate azioni analoghe per le essenze arboree che insistono su via Piave».

Nella stessa giornata, saranno realizzati anche interventi di potatura delle alberature all’interno del Parco Re Ladislao e a partire da martedì 28, sarà in lavorazione anche il Parco Quartieri Spagnoli.

“La cura del verde cittadino, inteso come prezioso patrimonio storico paesaggistico e bene comune, è da sempre una delle priorità dell’amministrazione de Magistris, nell’interesse di tutte le persone che vivono o attraversano la città. Con particolare riferimento alle bambine e ai bambini, che ci auguriamo possano tornare presto a vivere con gioia gli spazi verdi cittadini. A tal scopo, in Giunta stiamo preparando un programma di interventi e di eventi dedicati proprio a loro” conclude l’Assessore Felaco.

