Sud Polo Magnetico: Cestari, “il Mezzogiorno riparte guardando all’Africa”

NAPOLI – Sono internazionalizzazione e condivisione dei mercati le leve sulle quali verrà sollevata l’economia del Mezzogiorno d’Italia nella fase due della Pandemia da Coronavirus. Ne è convinto l’ingegnere Alfredo Cestari, noto imprenditore italiano, numero 1 del Gruppo Cestari, nonché Console Onorario della Repubblica Democratica del Congo, presidente della Camera di Commercio Italafrica e Commissario Generale di Burundi Expo. Un curriculum incredibile, una carriera costellata di soddisfazioni e risultati raggiunti, il merito di essere un moderno Marco Polo e aver individuato nella via del Continente nero, una sorta di moderna via della seta. Il tutto i traduce nel suo progetto: Sud Polo Magnetico. Ciliegina sulla torta della sua visione strategia in merito al Mezzogiorno d’Italia e alla sua rinascita in chiave industriale, Cestari rende noto il suo progetto pilota: “Sud Polo Magnetico”. E siccome le leggi della fisica appartengono alle scienze esatte, Cestari coglie nel segno della magnitudine i parametri ideali nei quali far transitare l’idea di rinascita del Sud del Paese. Parole d’ordine: innovazione, trasformazione, potenziamento, infrastrutturazione e progettualità. Le risorse sono tante ed appartengono ai territori e alle grandi vocazioni di aree sconfinate di territorio. La ricetta: i giovani e le loro idee in un mercato globale che non è più abituato ad osservare, e quindi a cogliere da ogni operazione un beneficio in termini economici e logistici. Per questo lo sguardo rivolto al Continente africano che oggi più che 5mila anni fa rappresenta il tesoro di re Salomone, segna una sconfinata varietà di opportunità a breve e lungo termine. Cestari è pronto, ma il Paese lo è?

Intervista all’Ingegner Alfredo Cestari promotore del progetto “Sud Polo Magnetico“

Ing. Cestari, lei ha inviato una missiva al premier Conte e contestualmente ai ministri Di Maio, Patuanelli e Provanzano, nella quale prevede di garantire un sostanzioso aiuto in idee e progettualità in relazione alla ripresa economica del Sud postpandemia partendo dalla risorsa primaria del Meridione d’Italia che sono i giovani e la loro inesauribile voglia di fare.

La lettera da me inviata al premier Conte, contiene il progetto “Sud Polo Magnetico” che è il sunto ed il frutto di una trentennale esperienza di lavoro oltre che la collaborazione ricevuta da esperti nazionali e internazionali sulle tematiche economiche e di investimento. Il progetto mira al Mezzogiorno che è la parte più debole del Paese e che da questa Pandemia sanitaria subirà i maggiori effetti negativi. Guardiamo anche con molta attenzione la grande risorsa rappresentata dai giovani, delle donne, delle fasce più deboli e soprattutto delle imprese: Ciò che ci sta a cuore è il loro futuro, quello che accadrà alla ripartenza post coronavirus, quello di cui avrà bisogno il nostro Mezzogiorno nella seconda fase della pandemia, e come possiamo noi orientare le nostre impresa affinché abbiano delle possibilità certe di ripresa, evitando il dilagare della disoccupazione che potrebbe tramutarsi in ago della bilancia.

Valorizzazione delle filiere del Made In Italy che rendono il Sud del Paese protagonista e locomotiva del Paese soprattutto nella fase2 post Covid-19; ma ci sono ancora da cogliere le opportunità della Zes, misura effettivamente mai partita e le grandi potenzialità rappresentate dai mercati del continente africano, i cosiddetti “developping countries”, la cui cooperazione assume un ruolo strategico.

Il progetto “Sud Polo Magnetico” ha come obiettivo principale quello di contribuire alla realizzazione di un sistema produttivo italiano come sistema Paese e non un sud che si contrappone al nord. Andare insieme, finalmente, verso una ripartenza di cui il Sistema Italia ha urgente bisogno. Cosa prevede il progetto: la valorizzazione delle Zes, le zone economiche speciali, istituite qualche anno fa e che riguardano tutte le regioni del Mezzogiorno. Queste aree adesso devono servire per creare la piattaforma della rinascita del sistema produttivo italiano. Un occhio anche alle imprese del nord Italia e quelle del nord Europa che volessero entrare nel grande mercato africano mettendo le basi nelle nostre aeree.

Il progetto targato “Sud Polo Magnetico” non trascura la questione immigrazione e si concentra su una sostanziale rivalutazione del Paese Italia da spugna assorbente di flussi indistinti, a Paese coordinatore dell’intero continente, con garanzie umanitarie ed internazionali e soprattutto con una adeguata infrastruttura che possa accogliere e poi dislocare intere generazioni in fuga dalla miseria o dalle guerre.

Nel continente africano oggi risiedono 1 miliardo e 200 milioni di persone, diventeranno 2 miliardi e mezzo nel 2050, quindi un grande potenziale umano, e quindi di conseguenza il fenomeno migratorio che ci interessa oramai da anni potrebbe diventare ancora più critico. Bisogna intervenire correttamente utilizzando le risorse che già sono a disposizione e quelle che eventualmente andranno allocate, coinvolgendo però il nostro settore privato, le nostre imprese, affinché possano, guidate correttamente, intercettare questi mercati e realizzare le infrastrutture necessarie affinché si riducano le disuguaglianze. Dobbiamo aiutare questi Paesi nelle loro aree, sfruttando le nostre competenze, il nostro sistema produttivo, mantenendo la nostra occupazione nella consapevolezza che aiutando loro aiutiamo noi stessi.

L’Africa è molto più vicina di quanto si pensi, sia nella considerazione commerciale che logistica. Per questo il progetto di Sud Polo Magnetico prevede un più rapido collegamento con il continente africano a garanzia di una maggiore e migliore spendibilità del marchio Italia.

E’ ovvio che le infrastrutture sono il futuro per il nostro Mezzogiorno. Se vogliamo concretamente intervenire in questa fase così delicata per il nostro mondo produttivo, bisogna realizzare le infrastrutture mancanti, potenziare quelle esistenti affinché possano essere la base per uno sviluppo lineare del commercio con l’estero guardando alle grandi potenzialità del continente africano. Ben una sola ora di volo dai maggiori aeroporti italiani e siamo in Africa; poche ore di navigazione ci consentono di scambiare merci importanti per le nostre imprese che producono. Quindi le possibilità del nuovo continente africano sono legate anche alla nuova nazionalizzazione di cui si parla relativamente ad Alitalia e questo indubbiamente può significare un mercato di aiuto per le imprese ma anche e soprattutto di nuove rotte per la nostra compagnia di bandiera per agevolare le imprese.

