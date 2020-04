AGGRESSIONE ANM, SCONCERTO DELLA FIT CISL

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“Restiamo sconcertati per la cattiveria usata, uno sputo contro un lavoratore del trasporto pubblico nel momento di una pandemia che ha messo in ginocchio l’intero Paese con tantissime vittime per poi aggredirlo una seconda volta alle spalle. Esprimiamo vicinanza al lavoratore e a tutte le maestranze per i sacrifici che fanno anche in questo delicatissimo momento”. Lo dichiarano il Segretario Generale Fit CISL Campania Alfonso Langella e il Coordinatore Regionale aggiunto del TPl Luca Possemato sull’aggressione a dipendente Anm.

