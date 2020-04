Scampia, Maddaloni continua con la distribuzione di beni di prima necessità

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Giovedi 23 aprile, dalle ore 11.00 alle 12.30, il maestro pluripremiato Gianni Maddaloni e tutto il suo staff donerà provviste di cibo per i più bisognosi all’interno della palestra di Scampia. Pasta, biscotti, bottiglie di pomodori, latte e tanti altri beni di prima necessità verranno distribuiti con l’amore di sempre.

In questo periodo di crisi generale, dovuta alla pandemia Covid-19, Gianni Maddaloni, in sinergia con la Caritas C.A.I.R., fa da scudo alla malavita che si sta insediando nel tessuto economico e sociale. Gianni Maddaloni da anni contrasta il fenomeno della delinquenza attraverso aiuti concreti; numerosi sono i detenuti che prende in affidamento al lavoro e tante le mamme e mogli a cui da un supporto morale. Le vittorie sportive sono belle ma quelle del cuore vincono su tutte.

