A Napoli musica e scienza contro l’emergenza

La musica napoletana, eccellenza nel mondo, al servizio della scienza napoletana, eccellenza nel mondo.

Martedì 21 aprile 2020 alle ore 13:00 sarà pubblicato online “Maliziusella” il nuovo video di Eddy Napoli Luna Rossa Orchestra.

In collaborazione con:

● Aiutiamo il dott. Paolo Antonio Ascierto e tutta la sua equipe del Pascale e del Cotugno.

Sosteniamolo facendo tutti una donazione al link:

https://www.gofundme.com/f/ 8f3ac-coronavirus-aiutiamo-la- ricerca-del-dott-ascierto

oppure effettuando un bonifico su conto bancario intestato a:

FONDAZIONE MELANOMA ONLUS

IBAN IT02T0834215200008010083080

Il video sarà disponibile su facebook “Pagina Eddy Napoli”;

Youtube e Instagram: “eddynapoliofficial”.

In un momento così difficile quello che si sta vivendo in Italia e nel mondo, l’artista napoletano, storica voce solista dell’Orchestra italiana, figlio di Vincenzo, autore di “Luna rossa” e protagonista di numero tour internazionali, fornisce il suo piccolo ma significato contributo, insieme a tutti i componenti della Luna Rossa Orchestra, per aiutare la ricerca in uno degli istituti scientifici più famosi al mondo, mettendo a disposizione tale contributo confidando nella partecipazione di chi vorrà far sentire la propria presenza anche con una piccola ma importante donazione.