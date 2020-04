Inner Talks – Storie e testimonianze dal mondo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Wuhan, New York, Rio de Janeiro, Londra ed Edinburgo: prosegue da lunedì 20 aprile “Inner Talks, il format di interviste video a cittadini italiani residenti all’estero ideato e condotto da Alfredo Esposito.

Approfondimenti virtuali su Facebook dalla Cina del post-pandemia con il sales manager Lorenzo Mastrotto, dalla Londra di Boris Johnson con il manager dei 99 Posse Rosario Dello Iacovo, dal Brasile di Bolsonaro con il fotoreporter Luigi Spera, dalla Scozia con il fondatore di AIRIcerca Luca Cassetta e dall’America con la vlogger Kiari Ladyboss.



Dopo il successo delle prime 6 puntate, prosegue oltre i confini europei “Inner Talks”, il ciclo di incontri, ideato e condotto dal digital lawyer e produttore musicale Alfredo Esposito, in cui professionisti italiani residenti all’estero condividono le loro testimonianze su come viene vissuta e percepita l’emergenza legata al Covid19 nel loro settore lavorativo e nella società.

In questo secondo ciclo di appuntamenti, realizzato in collaborazione con l’Associazione Subcava Sonora e la piattaforma di consulenza legale Difesa d’Autore, Inner Talks riporterà testimonianze provenienti da Wuhan, epicentro cinese del primo focolaio pandemico, Rio de Janeiro, New York, Londra e Edinburgo.

Dopo gli artisti, docenti e professionisti dell’ambito culturale con cui “Inner Talks” è stato inaugurato nelle scorse settimane, il prossimo appuntamento, lunedì 20 aprile, alle ore 18:30, vedrà protagonista Rosario Dello Iacovo; residente a Londra.

Biografo di 99 Posse, oltre che loro storico manager, e del rapper Luchè, è giornalista e scrittore, vive attualmente in Inghilterra dove lavora come organizzatore di eventi e steward.

“Inner Talks” si sposterà poi il giorno 22 Aprile ad Edinburgo, per un incontro virtuale con Luca Cassetta, co-fondatore e attuale Presidente di AIRIcerca, l’associazione internazionale dei ricercatori italiani nel mondo: direttore di laboratorio all’Università di Edinburgo, con il suo team studia nuove strategie terapeutiche per educare e riattivare il sistema immunitario contro i tumori solidi.

A seguire Venerdì 24 Aprile sarà la volta del contributo del giornalista e fotoreporter Luigi Spera, autore del libro “Crimine e favelas”, residente a Rio de Janeiro, che ci parlerà di come sta vivendo nel Brasile di Bolsonaro.

Domenica 26 Aprile, direttamente da Wuhan, arriverà l’enorme contributo di Lorenzo Mastrotto, responsabile vendite in Cina e sud-Est Asiatico dell’azienda vicentina Fiamm, che vive in Cina insieme alla moglie e ai suoi duoi figli nel luogo in cui è partita la diffusione mondiale del virus.

La vlogger Kiari Ladyboss, fondatrice dell’agenzia di viaggi online “New York City 4 All” chiuderà il ciclo di appuntamenti Martedì 28 Aprile, raccontando le sue sensazioni ed esperienze dalla grande mela, il focolaio americano del coronavirus.

Sarà possibile seguire il ciclo di incontri di Inner Talks sui canali Facebook di Difesa d’Autore e Subcava Sonora

Ulteriori informazioni sugli appuntamenti sono disponibili sul sito www.difesadautore.it

Commenti

commenti