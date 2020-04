SCAT GATT ORCHESTRA: On line la suite Napoli Sotterranea

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il video e la fotografia sono a cura di Ludovica Bastianini mentre la regia luci è a cura di Sasà Giglio.

Il video è stato girato presso l’Elios Recording studio Castellammare di Stabia e prodotto da APS ZEB STUDIO.

Le composizioni nel primo album della Scat Gatt Orchestra, dal titolo “Rari nantes” pubblicato a febbraio scorso – invogliano gli ascoltatori a riflettere sul tema cogente come le migrazioni di popoli, gli approdi e i naufragi; e rappresenta un viaggio sonoro fatto di paesaggi immaginari, un diario di bordo di naviganti, naufraghi alla deriva che, come in una maledizione – quella di Ulisse – non giungeranno mai realmente ad approdare in un luogo “ospitale”.

I naviganti portano con se i canti, le credenze, le tradizioni, i miti e le leggende dei paesi del bacino del Mediterraneo nel quale si è evoluto, nei secoli, un concetto molto semplice: rispettare le antiche leggi dell’ospitalità.

Dopo due mesi dalla release la Scat Gatt Orchestra, come progetto “porto”, continua ad essere un collettivo aperto e mutabile e così dopo aver accolto gli Swunk (band avant jazz napoletana) accoglie in sé il violinista Lino Cannavacciuolo, storico musicista della neapolitan power già al fianco di Peppe Barra e Pino Daniele (solo per citarne alcuni) e Giustina Gambardella, vitale interprete della tradizione napoletana.

Dopo l’approdo c’è l’accoglienza e l’ospitalità che la ripartenza così l’orda di musicisti ha intrapreso un nuovo viaggio sonoro che si è concretizzato in una suite di circa nove minuti dal titolo “Napoli sotterranea”; un brano edito nel 2014 (su etichetta Apogeo records) che – idealmente – viene riproposto come reazione viscerale del popolo naoletano.

Perché Napoli Sotterranea?

Il brano, nato dal sax di Saverio Giugliano degli Swunk, si sposa concettualmente con l’attuale periodo difficile che il mondo sta attraversando, dove il dovere è stare nelle proprie case e adottare misure precauzionali evitando la socializzazione.

Un paradosso lampante si è materializzato tra tutti i musicisti dell’Orchestra che, memori delle sagge lezioni di vita delle proprie Nonne, hanno paragonato l’attualità con la vita in tempo di guerra.

Allora si è partiti proprio da questo cioè dallo stare chiusi e dalle frasi tipiche – quasi un mantra – della Nonna:

“statte accorto” oppure “nun Ascì” ma soprattutto “chest è peggio d’a guerra”! Frasi quasi onomatopeiche per il popolo partenopeo che sono pregne di significato, con mille sfumature e metafore.

I racconti di coloro che hanno vissuto la guerra (o la pandemia da colera) sono ancora vivi e così nella recente generazione di napoletani torna alla mente il sacrificio consumato dai propri nonni, che in pericolo, erano costretti a rifugiarsi per mettersi al riparo dai bombardamenti vivendo settimane intere nel ventre di tufo della città millenaria. Con poca luce e ossigeno viziato convivevano con la paura che aumentava risalendo verso la luce e nel caos della polvere scorgevano la devastazione e così la parola “rifugiarsi” assumeva il vero senso di sopravvivenza.

La pandemia globale ha reso la nostra casa un moderno rifugio ma con tutte le comodità di un modo globalizzato e ricco, pieno di distrazioni e con tanto ossigeno anche se la “quarantena” non è paritaria perché c’è chi vive in spazi grandi o accoglienti e c’è chi vive in luoghi angusti e piccoli.

Allora si ritorna a riflettere sul ruolo del “rifugio” dove nonostante tutto si crea una socialità nell’impossibilità di poter proseguire una vita in superficie.

Il brano Napoli Sotterranea quindi traccia un ponte immaginario, o meglio sonoro, tra passato e presente, tra similitudini antiche e moderne ma sempre piene di pathos e sacrificio di una Napoli piena di contraddizioni, non solo tetra, non solo festosa, ma una città che vive della combinazione di questi ed altri infiniti concetti, in cui nessuno sintetizza l’altro, ma lo rafforza, in un caos di poesia e volgarità che fa sì che Napoli sia, nella sua unicità, semplicemente Napoli.

Il disco Rari nantes è il titolo del debut album della Scat Gatt Orchestra disponibile sulle piattaforme digitali.

Un lavoro dalla lunga gestazione e dalle profonde riflessioni che nascono dai tristi avvenimenti che da oltre un decennio impoveriscono la civiltà occidentale.

[guarda il Rari Nantes showcase trailer https://youtu.be/lItOIHQKLQ0]

Il lavoro prende spunto dall’opera Spengleriana del Tramonto dell’Occidente, ossia quando una civiltà ha esaurito tutte le possibilità di sviluppo allora tramonta.

Rari nantes in gurgite vasto è una locuzione latina traducibile con «rari nuotatori nel vasto gorgo» ed è un proverbio riferito a un generale periodo di crisi, come un naufragio, dove gli sventurati riescono a mantenersi a galla e a superare le avversità.

La Scat Gatt Orchestra ha immaginato questo naufragio come la fine che sempre ritorna, come in un diluvio epocale che porta via con se una civiltà irrigidita.

La Scat Gatt Orchestra ha un repertorio molto eterogeneo e presta l’orecchio ad armonie non sempre occidentali affrontando un lavoro di ri-assemblaggio e ricomposizione di cellule ritmiche e melodiche provenienti dai Raga Indiani, delle progressioni armoniche-melodiche dell’est Europa, dai Maquam della vasta musica Orientale alle ibridazioni avvenute all’inizio dell’900 di musiche nostrane (tarantelle, mazurke, valzer) con la musica d’oltre oceano, dunque il Tango, il Choro…

La ricerca effettuata spazia dalla produzione inedita incentrata sulla sperimentazione dei linguaggi strumentali jazz ed etnici autoctoni, alla musica Klezmer (trattata come una suite di danze in cui si intersecano linguaggi della produzione di musica occidentale dell’800 – Mozart, Paganini, Beethoven, Brahms Shostakovich, Tchaikovsky) alla produzione etnica europea, con innesti di tradizione tardo barocca napoletana, classica napoletana, riadattati e ibridati alla sonorità del tango, fino ad approdare alla produzione musicale contemporanea, esplicita nel mondo della produzione cinematografica, di autori come Boris Kovac, Evan Lurie, Rota, Galliano.

Grazie a questo approccio la produzione inedita della SGO risulta fortemente influenzata da questi “approdi”.

L’orchestra è formata da:

Daniele La Torre conduction, plettri e chitarre; Daniele De Santo contrabbasso; Nico Sommese clarinetto e sax alto; Salvatore Torregrossa keys piano e fisarmonica; Anna Rita Di Pace violino; Fernando Marozzi violino; Antonio Cece chitarra e live sequences; Saverio Giugliano sax tenore; Alessio Castaldi sax baritono; Ciro Riccardi tromba, flicorno e bombardino; Aurora Arenare trombone; Marco Fazzari batteria; Luca Cioffi percussioni e tabla; Carlo Gentiletti Sound Designer.

Inoltre Pilar Penalosa Lopez grafica e design; Simona Giglio Video visual art live.

Gli Interpreti: Dalal Suleiman, Clara Bocchino, Paola Maria Cacace, Ilaria Cecere, Rosalba Alfano, Nika Solce, Lello Giulivo.

La SGO ringrazia per la collaborazione: Elios Studio Recording; Liuteria Anema&Corde; SanaMusica; Ludovica Bastianini;

Emiliano Carillo; Aps Zeb Studio.

