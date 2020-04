FONDAZIONE BANCONAPOLI, RACCOLTI 125MILA EURO: PACCHI A 12MILA PERSONE E DISTRIBUITE 30MILA MASCHERINE

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

UNA GOCCIA NELL’OCEANO #POCOMATANTO,

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI HA RACCOLTO I PRIMI 125MILA EURO: CONSEGNATI PACCHI A 12MILA PERSONE E DISTRIBUITE 30MILA MASCHERINE

Nelle prime tre settimane della campagna Una goccia nell’oceano #pocomatanto lanciata dalla Fondazione Banco di Napoli nelle regioni meridionali per sostenere le categorie più colpite dagli effetti economici del Covid-19, sono stati raccolti 125mila euro sul conto corrente dedicato alle donazioni. Sono stati spesi ad oggi 106mila euro per distribuire 4mila pacchi alimentari destinati a 12mila persone – con la collaborazione di Supermercati Decò in Campania, Abruzzo e Molise e di Futura Supermercati in Puglia, Basilicata e Calabria – e per consegnare 30mila mascherine ai medici di base. Martedì 14 aprile prenderà il via la seconda fase di distribuzione alle fasce sociali più bisognose su segnalazione delle associazioni di volontariato impegnate sul territorio. “E’ molto importante continuare a donare, ci aspettiamo i contributi di grandi aziende sensibili ai bisogni dei meno fortunati: una grande comunità si costruisce con i piccoli gesti, nessuno si salva da solo”, è l’appello lanciato dalla presidente della Fondazione Banco di Napoli Rossella Paliotto. Una goccia nell’oceano #pocomatanto ha avuto da subito la condivisione dell’Unione Industriali di Caserta, la collaborazione della Camera di Commercio di Caserta e il prezioso sostegno logistico di Croce Rossa Italiana e Protezione Civile.

Questi gli estremi del conto corrente

IBAN: IT7180306909606100000172086

CAUSALE: FBN PER EMERGENZA COVID-19

