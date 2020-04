TRASPORT AEREO, FIT CISL A DE LUCA: REGIONE FACCIA INSERIRE GLI STAGIONALI NEL CURA-ITALIA

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La Fit Cisl Campania ha scritto al governatore campano Vincenzo De Luca per chiedere di far porre rimedio ad una lacuna del decreto Cura-Italia in sede di conversione. “L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha messo in ginocchio l’intero sistema produttivo del nostro Paese in un momento già non felicissimo della nostra economia: le misure del Governo in materia di tutela dei lavoratori sono ancora insufficienti e carenti in tanti aspetti, partendo dai limiti che il Decreto Cura Italia ha evidenziato – premette il segretario generale Alfonso Langella -. Uno dei settori produttivi più colpiti è sicuramente quello del Trasporto Aereo con il proprio indotto. Come può il Governo lasciare fuori dalle tutele, lavoratori che svolgono il proprio lavoro durante i periodi di alta stagione?

È necessario, che durante la conversione in legge del decreto “Cura Italia”, la Regione Campania si faccia portavoce con il Governo e si recuperi in maniera chiara l’errore commesso, introducendo la figura del lavoratore stagionale del Trasporto Aereo e di tutte quelle figure connesse al mondo dei trasporti, che per effetto della pandemia si vedranno non rinnovato il loro contratto stagionale”.

