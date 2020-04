Forum Giovani Regione Campania: “Nessuno resti indietro”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“L’emergenza coronavirus, sta mettendo tutti a dura prova e, nell’associarmi agli “appelli” dei rappresentanti delle istituzioni – a vari livelli – e dei tanti luminari della scienza medica allo stare a casa, sento il dovere di avviare un fase di confronto con i giovani della nostra Regione, per elaborare proposte che nei prossimi giorni sottoporremo all’attenzione dei rappresentanti istituzionali della Regione Campania, per uscire al meglio ed al più presto da questo periodo di crisi.

E’ quanto afferma il Presidente del Forum Regionale dei Giovani – Campania, Giuseppe Caruso.

“Attraverso un form su tutti i nostri canali ufficiali – sottolinea Caruso – ci stiamo confrontando con i giovani delle associazioni e dei forum giovanili comunali per elaborare proposte che nei prossimi giorni sottoporremo all’attenzione dei rappresentanti istituzionali della Regione Campania, per uscire al meglio ed al più presto da questo periodo di crisi.

Ad oggi abbiamo già proposto un sostegno per i giovani che stanno seguendo percorsi di pratica e di tirocinio per iscriversi agli albi professionali, che purtroppo attualmente sono esclusi dai provvedimenti già in vigore.

Le misure economiche e sociali messe in campo per superare l’emergenza sanitaria sono necessarie affinché, specie al Sud e nelle aree interne, nessuno resti indietro una volta sconfitta la pandemia.

