I FORMAGGI ALIMENTALE ANCHE NEI DOK DI ISCHIA E PROCIDA

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Ischia e Procida accolgono i formaggi di Alimentale Forchetta & Cervello

Nei supermercati a marchio Dok del gruppo De Siano anche a Pozzuoli e Monte di Procida

Da oggi i formaggi di Alimentale “Forchetta & Cervello” sbarcano anche nelle isole del Golfo di Napoli. Il meglio dei prodotti stagionati, la maggior parte dei quali provenienti dalla regione Campania, arricchiscono anche gli scaffali dei supermercati Dok del Gruppo De Siano di Ischia e Procida, oltre che nei punti vendita sulla terraferma ubicati nei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida.

“Un evento che avevamo in programma nel periodo immediatamente precedente alle festività pasquali e che abbiamo voluto si verificasse ugualmente per alleviare i giorni di stop forzato in casa, durante quelle che sono le festività che normalmente si trascorrono all’aperto. Giornate che per le perle del Golfo di Napoli davano anche il via alla stagione turistica estiva” spiega l’amministratore di Alimentale Giuseppe Di Bernardo.

Disponibile il meglio proveniente dalla linea del Pecorino Bagnolese tutelata dal bollino “Vero Filiera Sostenibile”. A partire dalla sorpresa della stagione ovvero “Il Laceno” per concludersi con gli affinati fra i quali spicca quello alla vinaccia dell’aglianico. Non mancano i prodotti molto richiesti durante la stagione primavera-estate come il Cacio dei Lattari.

Le lunghe code che si vedono all’esterno dei supermercati create dal distanziamento sociale hanno anche dilatato i tempi di attesa prima di potersi aggirare fra le corsie. La speranza è quella di rivedere invece la fila dovuta alla frenesia di acquistare cose buone per la famiglia.

“Stiamo vivendo una situazione mai incontrata prima – spiega l’ad Giuseppe Di Bernardo – ed è per questo chi opera nel settore alimentare sta cercando di concentrare tutte le energie per regalare il giusto ristoro ad una popolazione privata da tempo di ogni tipo di svago lontano da casa”.

Sarà una Pasqua con le usanze natalizie. Tutti al lavoro nelle cucine di casa. Pastiera e casatiello si prepareranno fra le mura amiche dopo aver acquistato l’occorrente al supermercato insieme ai prodotti della spesa ordinaria. Evitando così di uscire di casa più della situazione strettamente necessaria prevista dal decreto attualmente in vigore in Italia.

“Così come è molto importante –conclude- avere la capillarità dei punti vendita in comuni vicini fra di loro. In questi giorni nei quali non si può lasciare la città di residenza per fare la spesa in quella vicina, si ha così l’opportunità di poter trovare i formaggi giusti per il tagliere della tavola del periodo pasquale e continuare a consolarsi a tavola, restando al tempo stesso fra le mura di casa come richiede l’emergenza sanitaria italiana”.

————————-

Questi i punti vendita sulle isole di Ischia e Procida dei supermercati Dok del gruppo De Siano:

Via Casa Fiorentino n.9

Via Castellaccio n.30

Forio d’Ischia

St. Statale km270 n.84

Forio-Lacco

Corso Rizzoli n.8

Lacco Ameno

Via Bradolini n.10

Procida

Via delle Terme n.52

Ischia

Corso Garibaldi n.121

Casamicciola

Prodotti disponibili anche sulla terraferma. In altri tre punti vendita della catena Dok di De Siano ubicati fra Pozzuoli e Monte di Procida sono disponibili i formaggi di “Alimentale Forchetta & Cervello”. Ecco gli indirizzi:

Via Domitiana km55269 n.90

Pozzuoli

Via Principe di Piemonte n.27

Monte di Procida

Via Nuova Licola Patria

Pozzuoli

Commenti

commenti