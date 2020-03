InnerTalks il nuovo format di storie e testimonianze in diretta dal mondo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Da Abu Dhabi a Mosca, da Bristol a Barcellona

storie e testimonianze in diretta dal mondo

Da sabato 28 marzo alle ore 17

sulle pagine Facebook di Subcava Sonora e Difesa d’Autore

Da sabato 28 marzo, alle ore 17, parte “Inner Talks”, un ciclo di incontri per ascoltare in prima persona storie e testimonianze su come viene vissuta e percepita l’emergenza legata al Covid19 da parte di artisti, docenti e professionisti dell’ambito culturale residenti all’estero. Il format, ideato da Alfredo Esposito e realizzato in collaborazione con l’Associazione Subcava Sonora e la piattaforma di consulenza legale Difesa d’Autore, sarà trasmesso in diretta Facebook sui canali delle due realtà, e offrirà la possibilità di ascoltare contributi da Abu Dhabi, Mosca, Bristol, Barcellona, Berlino, Amsterdam e altre città del mondo.

Ad inaugurare gli appuntamenti sarà Giovanni Savino, napoletano, docente di Storia contemporanea presso l’Istituto di scienze sociali dell’Accademia russa dell’economia nazionale e del servizio pubblico a Mosca. Seguirà, domenica 29 marzo, alle ore 17, l’incontro virtuale con Shehan Somaratna, musicista srilankese che vive e lavora a Bristol.

Nelle prossime settimane saranno ospiti di “Inner Talks”, tra gli altri, Marco Tajani, attore, autore e formatore teatrale, nonché insegnante di lingua italiana presso la Abu Dhabi University; Armando Rotondi, docente presso l’Institute of the Arts Barcelona, giornalista drammaturgo italiano; i musicisti Mauro Sommella – da Amsterdam – e Francesco Bordo – da Berlino.

Le informazioni sugli appuntamenti sono disponibili su www.subcavasonora.com e www.difesadautore.it

