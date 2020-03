Aperte le iscrizioni di NaNo Film Festival

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dalla collaborazione tra il regista Vincenzo Lamagna e il Teatro TAN nasce NaNo Film Festival.

Durante le riprese del documentario “Cafè – Storia di una ribalta napoletana”, il regista Vincenzo Lamagna ha incontrato Lello Serao, gestore del TAN (Teatro Area Nord). L’incontro, avvenuto principalmente per programmare le riprese del documentario, ha portato a qualcosa di nuovo e inaspettato. Da qui, infatti, è nata l’idea di creare un Festival dedicato ai cortometraggi. Il nome NaNo Film Festival richiama il TAN ed è l’acronimo, appunto, di Napoli Nord.

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 01/02/2020 al 25/05/2020. Sono ammessi cortometraggi di durata massima di 20 minuti, realizzati a partire da gennaio 2017, appartenenti a una delle seguenti categorie:

Corto Drama

Corto Comedy

Corto Documentary

Corto Animation (animazione per almeno il 70% della durata totale)

Corto Campano (l’autore dev’essere nato in Campania e/o il corto dev’essere stato girato in Campania)

È possibile iscriversi attraverso diverse piattaforme:

FestHome = https://festhome.com/festival/nano-film-festival

FilmFreeway = https://filmfreeway.com/NaNoFilmFestival

Mail + PayPal = info specifiche al link https://nanofilmfestival.wixsite.com/2020/scheda-di-iscrizione

La quota d’iscrizione è così stabilita:

€ 2.00 FESTHOME SPECIAL entro il giorno 09/02/2020

€ 3.00 entro il giorno 28/02/2020

€ 5.00 entro il giorno 15/04/2020

€ 10.00 entro il giorno 25/05/2020

La notifica della selezione avverrà il 01 Giugno 2020 e la serata di premiazione si terrà il giorno 5 Giugno 2020 presso il TAN – Teatro Area Nord (Via Nuova Dietro la Vigna, 20 – Napoli). Per ogni categoria, verrà premiato il Miglior Corto con una targa. Tra i cinque vincitori verrà scelto il Miglior Film che, oltre alla targa, riceverà un premio in denaro.

La Giuria è costituita da Pupille&Papille, il Cineforum del TAN.

Sito web: https://nanofilmfestival.wixsite.com/2020

Facebook: fb.me/nanofilmfestival

IG: instagram.com/nanofilmfestival

e-mail: nanofilmfestival@gmail.com

