IoRestoACasa ma non rinuncio alla pizza: stasera il tutorial del pizzaiolo Porzio in diretta facebook

Tantissime le iniziative, diventate subito virali, promosse da personaggi celebri e non, per esorcizzare la paura ed ammazzare la noia in questi giorni in cui gli italiani vivono segregati in casa per evitare il contagio da coronavirus.

Non poteva, di certo, mancare il contributo del “pizzaiolo social” Errico Porzio, così ribattezzato proprio per l’enorme seguito che le foto e i video delle sue pizze riscuotono sui social network.

Il pizzaiolo di Soccavo ha lanciato un’iniziativa ben precisa e mirata a mantenere viva la tradizione napoletana per antonomasia, quella legata alla pizza.

Malgrado la chiusura forzata di tutte le attività ristorative, pizzerie comprese, il tradizionale appuntamento con la pizza del sabato sera rischia di svanire. Per evitare che ciò accada, il pizzaiolo di Soccavo traghetta la tradizione sul web. Come?

“Io amo le lunghe lievitazioni – scrive in un post pubblicato sul suo profilo facebook – stasera alle 19.30 in diretta su facebook vi svelerò il segreto di Pulcinella!!!

Prepariamo l’impasto oggi per mangiare una grande pizza domani.

In un momento delicato come questo, non siate egoisti – sdrammatizza Porzio – condividete per svelare il nostro segreto a tutti!

Per il momento vi servirà solo acqua (possibilmente fredda), farina e lievito.”

Ingredienti a portata di mano, alle 19.30, tutti sincronizzati sulle pagine facebook di Porzio per preparare l’impasto della vera pizza napoletana!

Il link per assistere alla diretta facebook:

https://www.facebook.com/lampodue

