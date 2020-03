Coronavirus, il maestro Morelli lancia l’iniziativa #contagiatodallamusica

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Mercoledì 18 marzo alle ore 18 l’invito ad esibirsi da casa in diretta sui social

Invadere il web di musica per regalare un momento di serenità e spensieratezza ai tanti napoletani costretti a casa per l’emergenza da Coronavirus. È l’idea del maestro Carlo Morelli che accanto al già noto #iorestoacasa vi affianca #contagiatodallamusica. Ed è così che mercoledì 18 marzo alle ore 18 sui propri canali social vengono invitati ad esibirsi, in diretta o pubblicando video registrati, i migliaia di musicisti dei licei musicali in città, i ragazzi dei conservatori, le band e cori amatoriali. Un invito esteso anche alle altre arti come la danza e la recitazione.

«Con questa iniziativa – spiega Morelli – vorrei ottenere due risultati. Sia impegnare i tantissimi giovani che sanno suonare uno strumento, cantare, che hanno voglia di esibirsi, dall’altro a far compagnia a chi a casa ha voglia di trascorrere il tempo in modo diverso, restando sì sui social ma lasciandosi trascinare dai talenti del nostro territorio. Mi piacerebbe che aderissero in tanti, magari scegliendo dal vastissimo repertorio musicale, teatrale e letterale della città di Napoli».

Intanto nei prossimi giorni il maestro Morelli dirigerà, in collegamento via Skype, i ragazzi del coro “That’s Napoli Live Show” che eseguiranno – ognuno da casa propria – tre brani che verranno registrati e messi in onda proprio mercoledì alle ore 18 sulla loro pagina Facebook (www.facebook.com/thatsnapoliliveshow).

Commenti

commenti