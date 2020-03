Claudio Martelli presenta il suo ultimo libro a Napoli

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“L’antipatico. Bettino Craxi e la Grande Coalizione”

Interviene l’eurodeputato Andrea Cozzolino

Claudio Martelli presenta il suo nuovo libro “L’antipatico. Bettino Craxi e la Grande Coalizione” mercoledì’ 4 marzo al gran Hotel Santa Lucia, in via Partenope 43 a Napoli.

A moderare sarà Felice Iossa e seguiranno gli interventi dell’europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cozzolino e del presidente della Bcc di Napoli Andrea Manzo e del direttore de Il Mattino Federico Monga.

Ad impreziosire l’evento saranno le letture di Salvatore Sannino.

Il Libro

A vent’anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, Claudio Martelli, ex Vicepresidente del Consiglio e Ministro della Giustizia, con “L’antipatico” traccia un bilancio del lascito dell’uomo che ha condizionato la vita politica italiana per oltre dieci anni. Questo libro non è perciò una biografia; è la storia di un manifesto, politico e intellettuale, è la storia di programmi di governo, di coalizioni, di compromessi, di scelte fatte in un’epoca sfrenata e demonizzata da parte di un uomo enigmatico.

