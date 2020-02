Napoli al tempo del coronavirus

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Un efficiente sistema sanitario e un doveroso buon senso alla base della gestione dell’emergenza

La risposta è affermativa. Sono positivi al coronavirus i test inviati all’Istituto Superiore di Sanità di Roma e relativi ai tre casi campani. Sono due ragazze, quasi coetanee, una di Caserta e l’altra di origini ucraine, entrambe di ritorno da un soggiorno nel nord Italia. A questi casi si aggiunge quello di un uomo napoletano residente nella zona di Piazza Carlo III. Si è recato in ospedale e, essendo risultato positivo, è rientrato in casa con mezzi propri mettendosi in quarantena. Un quarto caso, in attesa del responso dello Spallanzani, è stato registrato nel Sannio. Non sono focolai campani ma sono i primi casi regionali di un fenomeno che scuote il globo e che in Italia, in pochissimi giorni, ha registrato oltre 600 contagi e 17 decessi.

Quando si parla di qualità della vita si fa anche riferimento alla sanità e alla malasanità. La Campania, per anni, non ha brillato nelle classifiche nazionali ma nel caso specifico dell’emergenza coronavirus è doveroso sottolineare l’efficienza di molte strutture locali. L’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli ha predisposto delle tende per accogliere possibili contagiati; una misura preventiva necessaria per isolare gli ipotetici casi e tranquillizzare pazienti e cittadini. All’Ospedale Cotugno – centro di riferimento per le malattie infettive e nosocomio che con il Monaldi e il Cto dà vita all’Azienda Ospedaliera dei Colli, una delle grandi eccellenze sanitarie della regione per professionalità, competenza e umanità degli addetti ai lavori – si sta creando un reparto ad hoc dove sarà accolta una delle due giovani ventenni, sebbene per entrambe la condizione non desti particolare preoccupazione: i loro sintomi sono stati definiti “blandi”. Dietro al virus però si nasconde l’ipocondria. Lo hanno sottolineato autorità e aziende.

Il capo della Protezione civile e commissario straordinario all’emergenza, Angelo Borrelli a tal proposito ha affermato: “il 50% dei positivi non necessita di una cura in ospedale” e poi Borrelli ha annesso “riteniamo che nel nostro Paese ci sia sicurezza e si possa venire tranquillamente”. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha chiuso le scuole fino a sabato ma da lunedì tutto tornerà alla normalità. Il primo cittadino, parlando ai giornalisti durante un incontro a Palazzo San Giacomo, ha specificato: “Stiamo bloccando l’Italia, avremo centinaia di migliaia di disoccupati, sarà una macelleria sociale, con più morti per suicidi o infarti che per coronavirus”. È d’uopo porre rimedio.

Il nuovo coronavirus è ancora poco conosciuto dalla scienza, non possediamo un’immunità e nemmeno un vaccino ma, come ha sottolineato l’Organizzazione Mondiale della Sanità, “per il momento non stiamo assistendo a una diffusione incontrollata del virus, né stiamo osservando, su larga scala, l’espansione di una malattia grave o un elevato numero di morti. Sappiamo – ha chiosato l’Oms – che oltre l’80% dei pazienti ha una malattia lieve e guarirà”. Dunque non si parla di pandemia ma di un potenziale pandemico. Gli inglesi conoscono bene la differenziazione. Per definire il concetto di “malattia” usano tre termini: “Illness”, “disease” e “sickness”. Indicano rispettivamente un approccio clinico; le motivazioni socio-culturali e socio-politiche che conducono alle categorie biomediche e infine il concetto di socializzazione. C’è dunque una linea di demarcazione, studiata da generazioni di antropologi, tra salute e malattia. Quanto sia concreto il pericolo e quanto il nostro cervello percepisca l’emergenza; quanto la malattia sia uno status mentale e quanto la psicosi possa contribuire affinché il meccanismo si acuisca sono i punti di domanda. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha dichiarato: “Stiamo monitorando in queste ore con grande attenzione tutte le strutture della sanità campana. L’unità di crisi epidemiologica istituita il primo febbraio scorso è pronta ad affrontare ogni eventuale situazione di emergenza e siamo in grado, in caso di necessità, di predisporre tempestivamente locali e attrezzature idonei”. Poi De Luca ha concluso: “Rivolgiamo un appello a non affollare i Pronto Soccorso e a evitare allarmismi”.

Quel che perplime ulteriormente è che la paura del contagio, del diverso, dell’altro si è amplificata al punto che non interessa più quale sia l’origine, l’importante è stare alla larga da tutti. Si sono registrati svariati casi di aggressioni e discriminazioni nei confronti dei cinesi; l’ultimo episodio si è verificato nella stazione di Scafati, sul treno proveniente da Salerno, dove un cinquantenne napoletano ha aggredito una coppia di fidanzati. È lapalissiano il comportamento psicotico che ha travolto i napoletani nelle ultime ore: strade deserte, supermercati svaligiati, acquisto di mascherine a prezzi esorbitanti, prenotazioni compulsive di disinfettanti: basti pensare che in un mese sono state vendute oltre un milione di confezioni di Amuchina; in una settimana la produzione di due mesi.

Se a Milano un farmacista ha scelto di andare controcorrente creando un disinfettante da distribuire gratuitamente ai propri clienti, al contempo il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha incontrato i vertici delle organizzazioni sindacali per fare il punto sulle tematiche relative ai problemi occupazionali del comparto sanitario lavorando su concorsi per 7600 nuove assunzioni di cui un primo blocco per 800 infermieri già concluso. In un momento di panico affrontare i reali problemi che attanagliano la popolazione, forse, può essere la strategia più efficace per riportare le teste sui colli. Infatti, una cosa è la prevenzione, un’altra è la spasmodica convinzione che il virus ci ammazzerà tutti. Una riflessione che le autorità locali e nazionali sottolineano di frequente. Come spiega il prof. Gentile, virologo della Federico II di Napoli, in un’intervista rilasciata al giornale online NapoliToday “la mortalità è molto bassa fino ai 50 anni per salire invece al 15% nei pazienti anziani, con più di 80 anni, e nell’80% dei casi il contagio da Covid-19 ha un’evoluzione benigna; per il 15% è invece richiesta l’ospedalizzazione mentre solo per il 5% circa si rende necessario il ricovero in rianimazione”. Dunque è doveroso adottare provvedimenti preventivi e se c’è un aspetto positivo in questa vicenda possiamo ritenere sia proprio l’attenzione alle pratiche igienico-sanitarie: sarebbe necessario intervenire con una sanificazione giornaliera sui mezzi di trasporto; sarebbe importante abituarsi al lavaggio delle mani e ai controlli. Quel che non è condivisibile e che non risulta funzionale è la decisione di sospendere le corse delle metro e degli autobus, di non uscire di casa per recarsi sul luogo di lavoro e sospendere i quotidiani impegni. Se da un lato c’è una speculazione vergognosa, dall’altro lato bisogna ripristinare il buon senso. Ci sono regole da dover seguire e Istituzioni cui bisogna fare affidamento. Come si può vivere in città se non si riesce ad uscire dalla propria gabbia di fobie e pregiudizi affrontando il problema con lucidità?

A cura di Francesca Saveria Cimmino

