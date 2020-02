Nicola Caso live per Ogni Santo Venerdì

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il cantautore protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna musicale targata Subcava Sonora

Venerdì 28 febbraio, ore 22,30 – ingresso gratuito

Bibendum – Stanze alcoliche

Via Santa Maria la Nova, 6 – Napoli

Venerdì 28 febbraio, dalle ore 22,30, ultimo appuntamento con la rassegna musicale Ogni Santo Venerdì, che, con la direzione artistica di Subcava Sonora, ha proposto, ogni settimana per tutto il mese di febbraio, presso il club Bibendum – Stanze Alcoliche (via Santa Maria la Nova, 6), live, djset ed eventi speciali, tutti ad ingresso gratuito. La serata conclusiva vedrà protagonista Nicola Caso, cantautore e musicista irriverente, che eseguirà, in uno speciale set voce e pianoforte, un repertorio con i suoi brani cult e alcuni inediti contenuti nel nuovo album “Quarantena”, di cui ha pubblicato il primo omonimo singolo.

Nel 2007 esce il primo album di Nicola Caso, “Neapolitan Hard-Pop”, interamente autoprodotto, in cui sono contenute denunce a cattivi e buoni sentimenti in uno stile sornione e con un linguaggio volutamente incisivo e carico di trash. Nel 2010 pubblica poi “Spaghetti Roots”, con il nome di Nicola Caso & The Soulplayers: secondo album che, pur non tradendo il background emotivo, musicale e culturale tipico delle sue sonorità, evidenzia uno stile completamente rinnovato, geneticamente reggae, ma ricco di influenze e contaminazioni internazionali.

