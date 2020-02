0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

LUVO BARATTOLI ARZANO CADE A SANT’ELIA FIUMERAPIDO

SANT’ELIA FIUMERAPIDO 3

LUVO BARATTOLI ARZANO 1

(25-14; 25-15; 23-25; 25-17)

Sant’Elia Fiumerapido: Longobardi 11, Ridolfi, Ghezzi 14, Zonta 1, Lanzi, Mordecchi 7, Gradari 5, Blaseotto 15, Babatunde 10. Non entrate: Trinca, Borghesi, Cassone. All. D’Amico

Luvo Barattoli Arzano: Campolo 8, Piscopo, Passante 7, Aquino 3, Perata 5, Mautone 6, Guida (L), Postiglione 14. Non entrate: Suero de Leon, Riccio, Iorio, Bianco, Esposito e Putignano. All. Giacobelli

Arbitri: Matteo Mannarino e Luca Pescatore

Note. Durata set: 23’; 20’; 25’; 23’. Battute sbagliate Arzano: 13; Battute punto Arzano: 6; Muri punto: 7. Battute sbagliate Sant’Elia 13; Battute punto Sant’Elia: 19; Muri punto: 8.

SANT’ELIA – Trasferta amara per la Luvo Barattoli Arzano. In casa di Sant’Elia Fiumerapido, le atlete di coach Giacobelli alzano bandiera bianca dopo quattro set. I primi due parziali se li aggiudica nettamente la squadra di casa strappando alle arzanesi un 25-14 ed un 25-15.

Sugli scudi il sestetto di Sant’Elia che subisce, però, l’ottimo ritorno nel terzo set dalla formazione ospite. La squadra di Giacobelli colpisce portato a casa il parziale più tirato della partita 23-25. Nessuna iniezione di adrenalina. Nel quarto, ed ultimo, set Arzano molla e Fiumerapido vola per 25-17.

“Abbiamo sbagliato moltissimo nei primi due set – spiega coach Giacobelli a fine gara -. Loro hanno avuto tanti meriti, ma noi molti demeriti. Abbiamo tenuto partita nel terzo set poi però nel quarto abbiamo mollato”.

Una situazione che inizia ad aggravarsi con la quarta sconfitta di fila e, soprattutto, contro una squadra che era più indietro in classifica.

“L’unico modo per uscirne è lavorare – dice ancora l’allenatore arzanese -. E’ come se non riuscissimo ad applicare l’ottimo lavoro che facciamo in palestra. Chiaramente non è il massimo, ma dobbiamo abbassare la testa e lavorare”.

Commenti

commenti