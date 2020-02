Allo Youth Space di Napoli, l’evento conclusivo del progetto, con la presentazione di The Window, brano inedito scritto ed interpretato dai ragazzi

La Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio ela Cooperativa Amira, in partenariato con l’Associazione Bereshit e l’Associazione “Napoli Pedala”, organizzano e promuovono l’evento conclusivo delle attività e del progetto “Youth Space”, finanziato dall’Assessorato alle politiche sociali e dal servizio delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza del comune di Napoli.

L’evento si terrà mercoledì 19 febbraio, dalle ore 16, presso la sede dello Youth Space in via Nuova Agnano a Napoli (entrata Liceo Gentileschi).

I ragazzi, che nel corso dell’anno hanno frequentato il centro di Fuorigrotta, si esibiranno con propri brani inediti e dimostrazioni di danza urbana (break dance).

Inoltre, sarà presentato anche un video clip di una canzone, dal titolo “The window”, scritto ed interpretato dagli stessi ragazzi, che racconta spaccati di vita quotidiana e le contraddizioni della adolescenza.

Nato due anni fa, “Youth Space” è diventato un luogo di incontro e di aggregazione per i ragazzi del territorio flegreo, un vero e proprio punto di riferimento. Uno spazio dove confrontarsi e svolgere attività di tipo creativo, culturale e ludico.

“Youth Space”, progetto rivolto a ragazzi fi età compresa tra i 14 ed i 18 anni, mira anche a valorizzare il territorio e pone l’accento sulla necessità di avere cura del proprio quartiere, tenendo sempre alta l’attenzione su tutto ciò che accade nei luoghi in cui gli adolescenti trascorrono la propria quotidianità.

Quotidianità fatta di musica e di arte, dove i propri talenti possono essere espressi e valorizzati.

Un esempio da seguire, un modello da imitare e da esportare, perché sognare un’altra Napoli si può e si deve.

Una Napoli dove le eccellenze possano essere valorizzate ed accolte.

Una Napoli che metta in mostra i suoi talenti dal futuro roseo.

Facebook: Youth Space

Instagram: youthspace_napoli