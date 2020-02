PALLAVOLO La Luvo Barattoli Arzano aspetta la capolista Cerignola

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

La Luvo Barattoli Arzano aspetta la capolista Cerignola

Big match, in campo domani alle ore 16.30

La Luvo Barattoli Arzano aspetta l’arrivo della capolista Cerignola. E’ tempo della sfida delle sfide. Domani pomeriggio (15 febbraio 2020) alle ore 16.30, al Palazzetto dello Sport di Arzano va in scena una gara che è ormai diventata una classica di questa categoria.

Un appuntamento da segnare in rosso sull’agenda. Con la squadra pugliese è sorta da qualche stagione una sana rivalità sportiva che rende questi incontri particolarmente interessanti.

Le ragazze arzanesi si aspettano il pubblico delle grandi occasioni. Dall’altro lato della rete ci sarà la squadra più forte del campionato, con in campo due ex che hanno lasciato buoni ricordi dalle parti di Arzano: Camilla Neriotti e Giusy Astarita.

Eccezion fatta per l’impalpabile gara di andata (in campo scese solo il Cerignola), nelle ultime stagioni questo test ha offerto una raffica di emozioni.

Una sfida sulla quale si è riversato il lavoro di coach Nando Giacobelli: “Dopo quasi un mese torniamo a giocare tra le mura amiche e lo facciamo contro una squadra forte, che ha riacciuffato la vetta della classifica e vuole continuare a mantenerla per centrare l’obiettivo promozione. Cerignola è una squadra con individualità importanti, con un’ottima organizzazione in entrambe le fasi di gioco. Sviluppano un gioco abbastanza evoluto, con prestazioni importanti in tutti i fondamentali. Conosciamo bene Astarita e Neriotti per i loro trascorsi arzanesi, ma anche le altre ragazze del roster di Breviglieri sono atlete degne di valore per questa categoria. Noi durante la settimana abbiamo posto l’accento soprattutto sugli aspetti del nostro gioco perché i risultati delle ultime giornate ci impongono di concentrarci su noi stessi e di ritrovare sicurezze tecniche e di gioco. La squadra è carica, sa come affrontare questa partita. Non abbiamo nulla da perdere, questo deve indurci a farci giocare con tranquillità e spensieratezza”.

In questa gara, ancora ad un orario diverso, fischieranno: Andrea Bonomo ed Enrico Lanzilli.

