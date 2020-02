A San Valentino uno speciale dj set “antiromantico”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Secondo appuntamento di Ogni Santo Venerdì

la nuova rassegna musicale targata Subcava Sonora

Venerdì 14 febbraio, ore 22,30 – ingresso gratuito

Bibendum – Stanze alcoliche

Via Santa Maria la Nova, 6 – Napoli

Proseguono gli appuntamenti della rassegna musicale Ogni Santo Venerdì, con la direzione artistica di Subcava Sonora, che per tutto il mese di febbraio, ogni settimana, proporrà presso il club Bibendum – Stanze Alcoliche (via Santa Maria la Nova, 6), dalle ore 22.30, live, djset ed eventi speciali, tutti ad ingresso gratuito.

Venerdì 14 febbraio al bando cioccolatini a forma di cuore, orsacchiotti e rose rosse: sarà celebrato un San Valentino “non convenzionale” con il dj-set antiromantico che vedrà in consolle Gianni Rallo. Una selezione in cui saranno mixati successi degli anni ’70, ’80 e ’90, dance e commerciali, per una serata lontana dai classici cliché sentimentali. Per l’occasione saranno creati anche degli speciali drink a tema.

La rassegna proseguirà il 21 febbraio con il live di Adriano Bono, autore, cantante e polistrumentista, nonché fondatore e frontman della storica band reggae-ska-dub Radici Nel Cemento, di cui riproporrà alcuni dei pezzi storici, oltre a singoli più recenti e classici della storia della musica giamaicana, per un viaggio nel reggae dalle origini ai nostri giorni.

Il 28 febbraio l’appuntamento conclusivo di Ogni Santo Venerdì sarà affidato a Nicola Caso, cantautore e musicista irriverente, che eseguirà, in uno speciale set voce e pianoforte, un repertorio con i suoi brani cult e alcuni inediti contenuti nel nuovo album “Quarantena”.

