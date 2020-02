CALCIO Academy del calcio Italo-Egiziana, battesimo al Centro Ester

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Sarà il prato del Centro Ester ad ospitare l’incontro fra il vice presidente della Juve Stabia Vincenzo D’Elia e Younes Sherif, responsabile e Cei della Soccer Academy di Tanta in Egitto.

L’occasione sarà la gara amichevole under 15 fra la rappresentativa del Centro Ester e quella delle vespe in programma domani (mercoledì 12 febbraio 2020) alle ore 15.30 proprio sul campo di via Gianbattista Vela n.91 a Barra.

L’evento è inquadrato nell’ambito della costituzione di una accademia del calcio italo-egiziana per la formazione e la valorizzazione dei giocatori che vede protagonista la squadra di Castellammare di Stabia.

I dirigenti presenti illustreranno all’ospite egiziano i dettagli del settore giovanile che costituirà al piattaforma di riferimento per i futuri progetti di formazione e crescita del club egiziano in sinergia con quello italiano.

