Bandi regionali per Artigianato e Commercio, Unimpresa: ‘Insufficienti’

NAPOLI – A distanza di 5 anni nei quali sia l’Artigianato che il Commercio sono caduti nel dimenticatoio istituzionale, la Regione Campania si ricorda di avere due comparti importanti delle attività produttive e provvede all’assegnazione di due bandi da 10mln di euro ciascuno per sostenerne sviluppo e incremento sul territorio. Su questa circostanza che ha dell’incredibile visto lo stato dei comparti Unimpresa Campania esprime grosse preoccupazioni anche in considerazione delle modalità insite nel bando che lasciamo non poche perplessità. In pratica “un bando della durata di 1 mese – spiega Cosimo Callisto, presidente Unimpresa Campania – è stato aperto in un determinato giorno e chiuso il giorno dopo.

Questo la dice lunga sull’ingente bisogno di misure che allo stato attuale impiegano risorse irrisorie rispetto al fabbisogno”. La sede regionale dell’Associazione nazionale di categoria punta il dito contro questa sorta di ennesimo vergognoso esercizio della scadenza elettorale che pensa di sconfiggere la siccità economica dell’intera area geografica con qualche misurina che è ben lungi dal risolvere il problema, anzi, non lo affronta nemmeno. Il presidente Callisto ha poi concluso: ” Artigianato e commercio sono due settori strategici dell’economia campana, che non solo provvedono all’asticella del Pil, ma appartengono alla storia e alla cultura di questa terra. Per questo – ha chiosato Callisto – chiedo al Presidente De Luca, visto l’immobilismo di questi 5 anni per questi settori, di riaprire i bandi e cercare ulteriori risorse che possano soddisfare l’enorme richiesta che ha condotto alla chiusura anzitempo dei bandi”.

