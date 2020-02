San Valentino a Napoli, un’esperienza HappyNing alle pendici del Vesuvio

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Musica ed intrattenimento con un ospite a sorpresa del cast de L’Amica Geniale… in una notte sola.

La cena di San Valentino si terrà il 14/02/2020 sulla splendida terrazza dello Starhotels Terminus di Napoli (Piazza Giuseppe Garibaldi, 91).

Parola d’ordine per San Valentino è romanticismo. La festa degli innamorati di HappyNing, per questo 2020 sarà vivibile in una città da favola: Napoli.

Location dell’evento è lo Starhotels Terminus, importante catena alberghiera a 4 stelle, che grazie alla sua strategica posizione è sicuramente meta favorita da chi vuole avere a portata di mano, gli accessi alla città per godersela nel giorno più romantico dell’anno. In piena sintonia con quello che è la filosofia aziendale di HappyNing (finto inglesismo, che richiama le parole happyness e happening), l’esperienza di San Valentino vedrà come protagonista per la coppia la cena, un’elegante terrazza alle pendici del Vesuvio, musica ed intrattenimento con un ospite a sorpresa del cast de L’Amica Geniale… in una notte sola.

LO SPETTACOLO – Prima della cena il Maestro Andrea De Vivo, accoglierà gli ospiti con musica dal vivo eseguita al pianoforte in terrazza. Durante la cena, prosegue l’intrattenimento a cura del Maestro De Vivo, accompagnato dalla cantante Federica Cardone con brani dal vivo ispirati alle colonne sonore di più celebri film d’amore. Ad intervallare i momenti musicali, le scene recitate che sposano a pieno le serie ambientate in questa città, ultimamente sempre protagonista di storie e racconti per il cinema e la televisione. Una tra tante serie, L’Amica Geniale, dalla quale arriverà un ospite d’eccezione dal cast, che accompagnerà in versi la serata.

E così, passeggiando tra i racconti per raccontare l’amore attraverso Napoli e Napoli attraverso il cinema, con i suoi volti che hanno fatto sognare come Totò, Sofia Loren, Massimo Troisi. Con musica e parole i film d’amore più celebri, intervallati da momenti recitati e scene tratte da film per trasmettere a livello emozionale forti sensazioni.

LA CENA – Dal punto di vista del food, l’evento prevede un welcome drink, seguito da una cena esclusiva con antipasto, due primi, secondo, e dessert. La cena prevede la possibilità (a discrezione di chi vorrà usufruirne) di far trovare sul tavolo un regalo a scelta per il proprio partner.

ALTRI MOMENTI DELLA SERATA – Saranno realizzate, durante la serata, foto in HD inviate direttamente sullo smartphone degli ospiti in tempo reale. Inoltre, durante la cena è possibile scegliere tra i cadeaux messi a disposizione dell’organzzazione come servizi Extra: un mazzo di fiori, una scatola di cioccolatini, un orsacchiotto realizzato con rose rosse o in altri colori.

Oltre a questo, la possibilità di dormire in camera Superior e Deluxe a tariffe scontate.

Prenotazioni telefoniche: 3317002461

Prenotazioni online: https://www.happyning-italia.it/project/cena-di-san-valentino/

I posti sono limitati, pertanto la prenotazione è consigliata entro il 7 febbraio 2020.

HAPPYNING IN BREVE – Start-up tutta al femminile, diretta da Giuseppina e Rosita, amiche nella vita e imprenditrici. Nasce dalla passione per i viaggi, l’arte e le eccellenze del territorio, della buona cucina e tutto ciò che di bello sa offrire la nostra terra. Ciò che contraddistingue questa realtà è la ricerca dell’unicità e la scelta dei luoghi dove ospitare le esperienze.

ALCUNI DEGLI EVENTI PASSATI – Si ricorda tra le organizzazioni della HappyNing, il suggestivo concerto con il pianoforte installato su una bicicletta nella sala di stagionatura del Parmigiano Reggiano, l’esperienza di una cena tra i filari del Lacryma Christi, accompagnata dalla musica classica napoletana o la magia di una cena di San Valentino in uno storico teatro del ‘700, svoltasi per due anni consecutivi a Bologna.

