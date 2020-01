PALLAVOLO Luvo Barattoli Arzano al giro di boa del campionato

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

ORSOGNA AMARA, LA LUVO BARATTOLI SI ARRENDE ALL’ULTIMO PUNTO

VIRTUS ORSOGNA 3

LUVO BARATTOLI ARZANO 0

(25-20; 25-17; 31-29)

Virtus Orsogna: Dorigatti (L), Bosio 4, Aluigi 2, Montechiarini 9, Vanni 8, Romani 14, Gabrielli, Romano, Orazi 24. Non entrate: Guarini, Taraborelli, Malovic. All. D’Arielli

Luvo Barattoli Arzano: Campolo 19, Piscopo, Passante 10, Aquino 5, Perata 5, Mautone 1, Guida (L), Postiglione 8, Putignano 4. NE: Esposito. All.Giacobelli

Arbitri: Luigi La Torre e Simone Montili

Note. Durata set: 22′; 23′; 30′. Battute sbagliate Arzano: 7, Battute punto Arzano: 1, Muri Punto: 5. Battute sbagliate Orsogna: 7, Battute punto Orsogna 5: Muri punto: 4.

ORSOGNA – Impegno e concentrazione non bastano alla Luvo Barattoli Arzano che sul campo della Virtus conclude nel peggiore dei modi il girone di andata del campionato nazionale di serie B1 femminile. I numeri della partita rispecchiano quello che si è visto realmente sul campo da gioco come sottolineato a fine incontro dal presidente Raffaele Piscopo: “Sono stati gli episodi ad incidere sul match rendendo netto il risultato finale. Soltanto nel secondo set il divario è stato netto, mentre sull’ultimo parziale terminato 31-29 abbiamo da recriminare”.

Si parte subito con Orsogna avanti di tre lunghezze (8-5), un divario che consente di amministrare (16-15) fino alla parte decisiva del parziale: 21-17.

La seconda frazione invece vive il break decisivo nella parte centrale (16-12), la forbice si allarga (21-15) ed Arzano non riesce più a recuperare: 25-17.

Il terzo set è interminabile ed il beffardo 31-29 penalizza ulteriormente le ospiti costrette alla resa.

Negli score individuali da segnalare i 19 punti della capitana Nunzia Campolo e i 10 della centrale Francesca Passante (con 2 muri).

In seguito a questo risultato la squadra chiude al sesto posto della classifica il girone di andata. La zona playoff è a soli 5 punti e per raggiungerla occorre sfoderare la grinta dimostrata nelle prime 9 giornate di campionato. Ci sarà tempo in questi giorni di sosta, come più volte evidenziato da coach Giacobelli, di confrontarsi per delineare quelli che devono essere gli obiettivi della Luvo Barattoli Arzano per la seconda parte della stagione.

