SANITA’, I SEGRETI DELLA GESTIONE NEL MASTER DELLA FEDERICO II

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Disuguglianze e culture della salute, valorizzazione delle best pratice e capacità gestionali nelle strutture sanitarie. Di questo si è discusso nella giornata di lavori organizzata dal Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II con la partecipazione di autorevoli relatori di caratura nazionale. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, con un messaggio ha sottolineato “il massimo impegno e la ferma volontà per ridurre le disuguaglianze e per superare gli squilibri territoriali affinché sia reso concreto quanto sancito dall’articolo 32 della Costituzione”.

Il Rettore Arturo De Vivo ha evidenziato come “le disuguaglianze possano creare discriminazioni tra i cittadini” e che quindi “l’Università deve essere il luogo in cui i problemi si individuano e poi si contribuisce a risolverli”.

La professoressa Gianfranca Ranisio, coordinatrice del Master sociosanitario nato nel lontano 1998, ha illustrato le ragioni del convegno: “Vogliamo focalizzare l’attenzione sui fattori sociali e culturali strettamente legati alla tutela della salute”. Sul fronte delle risorse, alla luce dell’uscita dal commissariamento, è intervenuto l’assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque: “Mancano ancora 10 miliardi alla Campania in base alla distribuzione nazionale dei fondi, ma in questi anni anni abbiamo compiuti sforzi tali da renderci orgogliosi come campani del risultato raggiunto”.

Commenti

commenti