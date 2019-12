L’ing. Tahir dona 10 dispositivi “Safe” all’attore Francesco Di Leva per le donne di Napoli est

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’attore Francesco Di leva, con l’ausilio delle associazioni operanti nel quartiere San Giovanni a Teduccio, individuerà 10 donne alle quali donare il dispositivo di sicurezza personale inventato dall’ingegnere di Pomigliano D’Arco.

Quello andato in scena all’ombra del Vesuvio è stato un Natale all’insegna della solidarietà e dell’impegno sociale, non per opera di Babbo Natale, ma grazie all’iniziativa intrapresa dall’attore Francesco Di Leva e dall’ingegnere Oliver Tahir, inventore del dispositivo di sicurezza personale “Safe”.

L’attore reduce dal grande successo del film “Il sindaco del Rione Sanità” riceverà dall’ingegnere Tahir 10 dispositivi “Safe” destinati a donne e ragazze di San Giovanni a Teduccio che vivono in situazioni che possono concorrere a mettere a repentaglio la loro incolumità.

Un’iniziativa frutto della decennale amicizia che lega l’attore di San Giovanni a Teduccio e l’ingegnere di Pomigliano D’arco, tant’è vero che alla vigilia della nascita del dispositivo, Di Leva ha fatto da coach all’ingegnere Tahir, insegnandogli a parlare in pubblico per consentirgli di presentare il suo dispositivo senza indugi e fortemente consapevole dell’enorme importanza che la sua invenzione mira a ricoprire in termini di sicurezza personale, in una società sempre più dilaniata dalla criminalità e dalla violenza ordinaria. Anche e soprattutto per questa ragione hanno voluto lanciare un segnale di vicinanza e supporto alle fasce deboli che molto spesso si rivelano proprio quelle più esposte agli atti di violenza, rivolgendosi alle donne di uno dei quartieri più difficili della periferia di Napoli.

Non a caso, Francesco Di Leva ed Oliver Tahir hanno deciso di divulgare la notizia il giorno di Natale, pubblicando un video sul profilo facebook dell’attore in cui hanno anche lanciato un appello alle donne di Napoli est che intendono aderire all’iniziativa, spiegando in che modo è possibile beneficiare di questo dono così prezioso.

Che cos’è il Safe – Il Safe è un dispositivo di sicurezza personale dotato di uno spray al peperoncino, un led, un puntatore laser e una videocamera, collegato h24 con una centrale operativa che consente l’invio tempestivo di mezzi di soccorso in caso di attivazione, grazie al protocollo d’intesa con la Union Security, il più grande istituto di vigilanza presente in Campania.

Per saperne di più sul dispositivo Safe:

