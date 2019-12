Quercia Regina il nuovo videoclip dei Tiempo Antico

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

In Quercia Regina, Giovanni Sorvillo duetta con l’allieva Martina Perrotta. Nel video la partecipazione straordinaria di Peppe Lanzetta. Produzione esecutiva Vincenzo Perrotta – Smile Centro Odontoiatrico.

Ritmi pop e sound celtici schiudono alla voce di Martina Perrotta, la piccola guest di Mea Culpa, secondo album della band uscito ad aprile 2019, ed unica voce femminile del disco. Testo dedicato ad una regina: la quercia. Inevitabile la comparazione con l’uomo, tema caro e sempre presente nei testi di Giovanni Sorvillo. Un inno d’amore per la natura. Alla sua autorevolezza, che schiude ad una fragilità di cristallo.

Il videoclip Quercia Regina, secondo estratto dall’album Me Culpa, apre con un testo intenso, scritto e recitato da Peppe Lanzetta mentre siede davanti ad un falò. A seguire, un gioco di ombre trasferisce l’aridità, l’assenza di vita e colore, lasciato da un incendio che ha devastato quest’albero secolare. Si alternano ai ricordi del luogo amato l’amara realtà, che nelle parole di Giovanni Sorvillo trovano nuova speranza: altrove le radici della quercia regina, sono ali in libertà.

GIOVANNI SORVILLO & TIEMPO ANTICO è composta da:

Giovanni Sorvillo – voce, sax tenore, chitarra acustica

Salvatore Acerbo – chitarra classica, chitarra acustica

Nicola Girardi – basso

Mario Lupoli – Sax Baritono

Giuseppe Vertaldi – batteria

