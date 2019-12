GINO CURCIONE in “Nummere” scostumatissima tombola napoletana

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Di e con Gino Curcione

Sabato 21 dicembre ore 20.30

Tin (Teatro Instabile Napoli) Vico Fico Purgatorio ad Arco, 38

Sabato 21 dicembre ore 20.30 al Tin (Teatro Instabile Napoli), per la rassegna “Incanti narrati – seconda edizione” a cura della Talentum production di Marcello Radano e dell’Accademia Vesuviana del teatro e del Cinema di Gianni Sallustro, con la direzione artistica di Roberta D’Agostino e di Gianni Sallustro, Gino Curcione presenta “Nummere” scostumatissima tombola napoletana. I sogni e gli accadimenti vengono tradotti in numeri che si giocano al lotto, una operazione inversa e complementare avviene con la tombola, dove ai numeri estratti si attribuiscono dei significati, le ‘strologature numeriche’; infatti chi estrae dal ‘panariello’, prima dice il significato del numero, ‘morto che parla’, poi il numero 48.

L’idea straordinaria è stata quella di teatralizzare il gioco della tombola e di farne uno spettacolo con l’ausilio degli spettatori. In “Nummere”, una procace popolana napoletana un po’ maliarda, intesse intorno ai numeri estratti un’inesauribile fantasmagoria d’invenzioni e trovate. Il suo è un vero happening linguistico che parte dalla neutra astrattezza dei numeri, per tradursi nel più palpitante vissuto dei vicoli (a Natale, soprattutto nei Quartieri Spagnoli): spettacolarizzazione di vita vera e ripetuta. Gli spettatori, vincitori di ambi, terni, etc., sono convocati sul palcoscenico e sottoposti ad una serie di provocazioni, sberleffi affettuosi, simpatia, travolti dall’esuberanza allegra e malinconica di quest’attore napoletano.

Partner della rassegna Le Zirre Napoli

Media partner Radio Musica Television e Radio Stereo 5 plus

Ingresso posto unico € 12.00

Per info: 081 528 94 61 – 331 35 32 137 – 338 30 15 465

Mail: marenapoli@alice.it

