ANM, FIT CISL: NUOVI ASSUNTI LAVORINO COME AUTISTI

L’obiettivo dell’assunzione dei 120 lavoratori con contratto somministrato deve essere quello di sopperire alla forte mancanza di autisti in Anm e dare il giusto servizio su gomma agli utenti. La soluzione di impiegarli in altre mansioni sulle funicolari non ci convince anche perché il servizio ordinario fino alle 22.00 non si è mai fermato”.

Così il segretario generale della Fit Cisl Campania Alfonso Langella in merito alla decisione di Anm di utilizzare i nuovi assunti come operatori di esercizio sulla Funicolare Centrale “nonostante la stessa azienda avesse sottoscritto accordi volti a individuare soluzioni interne per la copertura dei vuoti di organico nelle funicolari”.