Omovies Film Festival 2019, galà di premiazione al Made in Cloister

Premio speciale a “Un Posto al Sole”, ospite d’onore Rajae Bezzaz da “Striscia la Notizia”

Appuntamento sabato 14 dicembre alle ore 20 alla Fondazione Made in Cloister

NAPOLI, 13 DICEMBRE – Dopo una settimana di proiezioni, incontri e dibatitti, l’Omovies Film Festival 2019, diretto da Carlo Cremona, giunge al Gran Gala di premiazione condotto da Priscilla, Queen of Mykonos domani, sabato 14 dicembre alle ore 20, alla Fondazione Made in Cloister (piazza Enrico De Nicola, 48 – ingresso gratuito). Verranno assegnati premi, realizzati dall’artista e scultore Pasquale Manzo, al miglior lungometraggio, mediometraggio e cortometraggio, miglior documentario corto e lungo, il premio speciale i Ken “Vincenzo Ruggiero”, istituito nel 2017 in memoria del ragazzo col sogno della recitazione, per giovani artisti.

Tra i premi speciali quello alla soap di Rai3 “Un Posto al Sole” per aver introdotto nelle case delle famiglie italiane in un segmento orario popolare, personaggi comprensibili e senza stereotipi ed introducendo temi molto sentiti ed apprezzati quali l’uguaglianza e la discriminazione. A ritirarlo sarà l’attore Cosimo Alberti che lo riceverà dalle mani del Generale Comandante della Polizia Municipale di Napoli Ciro Esposito, e l’assessore Alessandra Clemente.

Presenti alla cerimonia anche l’assessore comunale Francesca Menna, l’assessore regionale Chiara Marciani, l’attrice Rosalia Porcaro. Ospite d’onore Rajae Bezzaz da “Striscia la Notizia” che racconterà il suo impegno sociale nella lotta contro bullismo e le campagne contro il razzismo omofobo.

